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общество

В Новосибирской области возводят ЛЭП для расширения Транссиба

Фото: freepik.com

«Россети Новосибирск» приступили к работам по возведению линии электропередачи (ЛЭП), которая обеспечит электроснабжение железнодорожных объектов на региональном участке Транссиба.

Данная инициатива является частью развития Восточного полигона железных дорог, в который входит Транссиб.

На первом этапе проекта электроснабжения было введено в эксплуатацию около 3000 МВА трансформаторной мощности и почти 3000 км магистральных ЛЭП. В рамках текущих работ специалисты смонтируют 59 опор ЛЭП и проложат 53 километра провода. Завершение работ планируется до конца 2024 года.

Кроме того, в 2025-2026 годах запланирована модернизация двух питающих центров мощностью 110 и 220 кВТ с установкой современных отечественных комплексов противоаварийной автоматики. Реконструкция подстанции 110 кВТ «Железнодорожная» увеличит её мощность до 50 МВА.

Общая сумма инвестиций в реконструкцию составит около 875 миллионов рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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