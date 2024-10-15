В России на мобилизационную подготовку власти потратят миллиарды

В проекте бюджета страны на мобилизационную подготовку заложили более 50 миллиардов рублей.

В проекте федерального бюджета были предусмотрены средства на мобилизационную подготовку. Это необходимо на случай «серьезной угрозы или войны с мощным противником».

При этом нельзя сказать, что в России будет вторая волна мобилизации. Возобновление мобилизационных мероприятий не планируется. Об этом сообщил Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне, в интервью RTVI.

Он объяснил, что средства выделяются в целом под такого рода мероприятия, которые являются плановыми. Сама мобилизация не планируется, уточнил депутат.

Картаполов обратил внимание, что мобилизационная подготовка охватывает не только личный состав, но и всю систему государственного управления и экономику России. На эти цели в проекте бюджета на ближайшие три года предусмотрено более 50 миллиардов рублей.

Это соответствует положениям российского закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», который требует проведения комплекса мероприятий в мирное время для защиты страны и удовлетворения потребностей населения в случае военного времени.

Картаполов подчеркнул, что речь идет о плановых мероприятиях, направленных на совершенствование системы мобилизационного развертывания государства в целом на случай «серьезной угрозы или войны с мощным противником».