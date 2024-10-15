Жители Красноярска недовольны тем, что на 10-рублевой купюре появится Новосибирск

Красноярцы возмущены изображением Новосибирска, которое скоро может появиться на 10-рублевой купюре.

Не так давно появилась информация о том, что на 10-рублевой купюре, где изображен Красноярск, могут разместить изображение столицы Сибири — Новосибирска.

В связи с чем красноярцы стали возмущать нововведением. Об этом рассказал портал МК в Красноярске.

Некоторые местные жители отметили, что уже привыкли к прежней купюре и предлагают Новосибирск изобразить, например, на пяти тысячах.

Однако в ЦБ журналистам МК в Красноярске сообщили, что пока неизвестно, что именно будет изображено на банкноте.

«Согласно визуальной концепции, каждая новая купюра посвящена федеральному округу. За десятирублевой банкнотой закреплен Сибирский федеральный округ. Его столица – Новосибирск», — прокомментировали эксперты.

Известно, что ввод новый купюры запланирован уже на 2025 год.