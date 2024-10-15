Жителями Новосибирска рассказали, что нельзя делать в Куприянов день 15 октября

15 октября Русская Православная Церковь вспоминает священномученика Киприана.

В народном календаре эта дата известна как Куприянов день. Согласно традициям, на огородах продолжают сеять в зиму такие культуры, как морковь, укроп, чеснок, щавель и лук. Об этом сообщает АиФ-Новосибирск.

Церковь также отмечает память святых мучеников Иустины и Феоктиста, а среди почитаемых в этот день угодников выделяют святую благоверную княгиню Анну Кашинскую.

В народе считалось, что после Покрова Пресвятой Богородицы можно предсказать погоду на зиму. Женщины в этот период занимались прядением и шитьем. Запрещалось отправляться в дальние поездки и переезжать. Также не принимали подарков от незнакомцев, чтобы избежать болезней.