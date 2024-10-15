Знаменитый передвижной музей «Поезд Победы» начал трехдневную работу в Новосибирской области

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» 15 октября начал работу в Новосибирской области. Ожидается, что иммерсивную экспозицию, воссоздающую эпоху Великой Отечественной войны, за три дня посетят более трех тысяч жителей региона. В открытии нового сезона выставки приняла участие заместитель Губернатора Валентина Дудникова.

«Поезд Победы» – это выставочная экспозиция, повествующая о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и погружающая посетителей в реалии военного времени. Через лица героев авторы проекта попытались передать собирательный образ поколения Победителей.

Как отметила замгубернатора Валентина Дудникова, сохранение исторической правды о войне, патриотическое воспитание подрастающего поколения – приоритетные направления работы Правительства Новосибирской области. «Экспозиция уникальная, «Поезд Победы» является единственным в мире иммерсивным музеем, и это не только сплав традиций и технологий – это, прежде всего, музей эмоций. Любой человек, приходящий сюда испытывает эмоции как ретроспективного плана, погружаясь в эпоху, так и личные. Интересно отметить, что в поезде есть герои, которые встречаются совсем молодыми и маленькими в начале поезда, а затем мы встречаем их уже повзрослевшими, искалеченными событиями войны. Наверное именно поэтому «Поезд Победы» – это непарадная история целой эпохи, которая выражена в мгновениях, жестах, воссозданных событиях», – подчеркнула замгубернатора.





Уникальный «Поезд Победы», приехавший в Новосибирскую область в преддверии юбилея Великой Победы, воссоздает историческую реальность благодаря современным технологиям. Посетители выставки, следуя через 10 тематических вагонов «Поезда Победы», видят первые дни войны, сражения на фронте, тотальные разрушения, спасение в санитарном поезде раненых, ужасы концлагерей. Завершается экспозиция вагоном с ликующими солдатами, возвращающимися в День Победы домой. Сопровождает выставку аудиогид, в котором звучит рассказ 19-летней участницы Великой Отечественной войны Лидии. Она в таком юном возрасте являлась машинистом поезда. Героиню озвучила заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева.

В прошлом году организаторы проекта продолжили исторический сценарий поезда – новый выставочный вагон посвятили правосудию над преступлениями против человечества в годы Второй мировой войны. Так, первая часть вагона отражает тему разработки бактериологического оружия японскими военными, в том числе воспроизводит интерьер биолабораторий, где проводились жестокие эксперименты над людьми. Во второй половине вагона воссоздан фрагмент интерьера зала судебного процесса во Дворце юстиции Нюрнберга. Здесь разместились скульптуры подсудимых – военных преступников из руководства нацистской Германии, в момент просмотра фильма «Кинодокументы о зверствах немецко-фашистских захватчиков», представленного советской стороной в качестве доказательства виновности руководства фашисткой Германии.

Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Минобрнауки РФ, РЖД и движения «Волонтеры Победы».

В Новосибирской области передвижная выставка будет работать с 15 по 17 октября. На сайте доступен виртуальный тур (360 тур).