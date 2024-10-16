Банки сообщают о росте числа трансграничных переводов

С января по сентябрь количество всех международных переводов розничных клиентов ВТБ достигло рекордных значений – 1,3 млн, это в 7 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом на FINOPOLIS 2024 рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

Объем трансграничных переводов, которые совершили розничные клиенты банка за девять месяцев, вырос в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, превысив 33 млрд рублей. Средний чек переводов сейчас составляет 25 тысяч рублей.

Более 80% от всех переводов за границу розничные клиенты провели по номеру телефона. За год доля таких операций выросла в 1,7 раза, в среднем по номеру телефона клиенты банка переводят за рубеж 15 тысяч рублей. Переводы по реквизитам составили только 2% от общего количества, их выбирают преимущественно для оплаты крупных покупок или услуг за рубежом.

«Мы видим, что количество розничных клиентов, которые переводят средства в другие страны, ежегодно растет, за год их число увеличилось в 4 раза. Ежемесячно они совершают около 200 тысяч операций», — отметил Георгий Горшков.