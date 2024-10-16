До 2,5 млн рублей за концерт Пелагеи и Марлоу. Опубликован прайс-лист выступлений звезд из Новосибирска

Опубликован прайс-лист с выступлениями новосибирских звезд.

Новосибирск славится не только своими красивыми видами и архитектурой, но и звездами шоу-бизнеса. В столице Сибири родились певцы, гонорарам которых позавидуют зарубежные оппоненты. Сиб.фм обнародовал прайс-лист на выступления знаменитых сибиряков.

Митя Фомин

Дмитрий Фомин родился и вырос в Новосибирске в семье интеллигентов. Его отец, доцент университета, и мать, инженер, с ранних лет привили ему любовь к знаниям и искусству. В детстве Митя проявлял две яркие увлечения: природа, особенно животные, и музыка, под которую он с удовольствием пел, слушая виниловые пластинки советских исполнителей.

Страсть к животным вдохновила его на мечту стать ветеринаром — он активно участвовал в зоологическом кружке при местном зоопарке. Однако, следуя совету родителей, выбрал медицинский институт, одновременно посещая театральный вуз в качестве вольного слушателя.

Сегодня стоимость его выступления составляет от 1,2 миллиона рублей.

Шура / Александр Медведев

Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, родился в Новосибирске и с ранних лет сталкивался с трудностями. Его родители расстались вскоре после его появления на свет, и мальчик остался без отца. После повторного замужества матери у него появился сводный брат, а сам Саша в девятилетнем возрасте оказался под опекой бабушки, которая оставила в его жизни незабываемые воспоминания.

Бабушка, отличавшаяся любовью к ярким нарядам и эксцентричному поведению, вдохновила внука на создание уникального стиля. В 13 лет он впервые вышел на сцену — это произошло в ресторане, где работала его бабушка. На вечерниках он примерял бабушкины платья и парики, а также исполнял песни известных групп, таких как Modern Talking и "Ласковый май".

Яркий и провокационный образ Шуры, дополненный отсутствием передних зубов (которые выбил ему младший брат), стал его визитной карточкой на долгие годы, подчеркивая его необычное детство и стремление к самовыражению.

Стоимость его выступления сегодня составляет 1,5 млн рублей.

Артём Готлиб / Слава Марлоу

Артём Готлиб, более известен, как Слава Марлоу, родился 1999 году в сибирской семье, с раннего детства окружённый разнообразной музыкой, проявил страсть к этому искусству. Его мама, заметив увлечение сына, направила его в музыкальную школу, где он освоил игру на фортепиано и саксофоне. К 2015 году Тёма, который стал битмейкером, композитором, продюсером, блогером, рэпером и звукорежиссёром, начал делать первые шаги в мире творчества.

Его выступление стоит от 2,5 млн рублей, однако из-за последний событий его концерты часто не согласовывают.

Элджей

Алексей Узенюк, известный под сценическим именем Элджей, начал свою жизнь в 1994 году в семье с хорошими традициями. Его школьные друзья вспоминают его как пухлого мальчика в очках, который не выделялся среди сверстников в Сибири.

С раннего возраста Алексей увлекался поэзией, создавая стихи о природе, которые кардинально отличались от его современных агрессивных текстов. В 30 лет он впервые принял участие в рэп-батле, где одержал победу и осознал свои способности в словесной импровизации. С этого момента он начал писать собственные тексты, которые впоследствии принесли ему популярность и признание. Псевдоним Элджей он выбрал ещё в детстве, когда вместе с друзьями рисовал граффити, подписывая их этим вымышленным именем.

Его гонорар составляет 2,5 млн рублей.

Пелагея

Пелагея с ранних лет проявляет выдающиеся сценические способности. Она стала настоящей звездой утренников в детском саду Новосибирска и уже в четыре года дебютировала на небольшом концерте выставки авангардистов, куда её привела мама.

Мама Пелагеи, джазовая певица, режиссер и преподаватель актерского мастерства, распознала талант дочери и направила её в специализированную школу при Новосибирской консерватории. В десять лет Пелагея уже блистала на телешоу "Утренняя звезда", завоевав популярность благодаря своему мощному голосу.

Пригласить её на выступление можно за 2,5 млн рублей.

В последнее время звезда попадает в сводки новостей из-за постоянных судом со своим бывшем мужем, с которым делит имущество и детей.

Стоимость концерта других звезд в открытом доступе нет. Приблизительно, выступления Давида Манукяна обойдется в 800 тыс рублей, а Миланы Хаметовой – в 350 000 рублей.