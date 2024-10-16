Названы сроки начала эры открытого банкинга

К середине 2025 года ВТБ будет готов к началу запуска технологии открытого банкинга для своих клиентов, ожидается утверждение соответствующего законодательства. Россияне смогут видеть в едином интерфейсе свои счета в различных банках.

Для запуска функционала открытого банкинга банк принимает активное участие в пилотном проекте по использованию открытых программных интерфейсов (open API) на площадке Ассоциации ФинТех и тестирует решение в партнерстве с Альфа-банком.

Пока технология тестируется на сотрудниках обоих банков, после этого такая возможность в рамках тестирования будет предложена клиентам — физическим лицам. В рамках пилота финансовые учреждения выстроили архитектуру системы хранения и передачи данных так, чтобы обеспечить 100% защиту данных при обмене информацией.

«Открытый банкинг органично дополняет прорывные технологические решения, которые уже трансформировали сервисы для клиентов. Более того, он предоставляет возможности для появление новых решений для клиентов, а также новых возможностей для развития бизнеса. Речь идет об управлении всеми счетами и финансовыми продуктами из единого интерфейса. В данный момент мы работаем над основными подготовительными этапами — разработкой и тестированием сервиса», — сообщил Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

«По данным наших исследований, картами только одного банка пользуются 27% россиян, двух — 33%, трех — 22%. Еще 16% россиян используют более четырех банковских карт. Технология открытого банкинга позволит клиентам вместо “скачков” по разным приложениям управлять счетами в каком-то одном», — пояснил Георгий Горшков, заместитель президента – председателя правления.

Технология Открытых API (application programming interfaces, открытые программные интерфейсы), предполагает использование современных стандартов интеграции и защищенного обмена данными. Она позволяет обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между банками, финтех-сервисами и конечными пользователями. Для клиента эта технология означает возможность управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса.