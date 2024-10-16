Новосибирцы опасаются пожара из-за соседей-пироманов

В Новосибирске в СНТ «Конструктор» сибиряки каждый год запускают пиротехнику, из-за чего другие садоводы опасаются возможного пожара.

Житель СНТ «Конструктор», подполковник запаса Олег Ихильчук, заявил, что его соседи по участку каждую неделю распивают спиртные напитки и шумят, а также запускают фейерверки.



На дачу в СНТ он приезжает на протяжении 50 лет. Около полутора лет назад участок рядом с ним, по словам Ихильчука, приобрела женщина с сыном Артемом В.



Как объясняет собеседник, после того как они приобрели участок, то стали часто приезжать на свою территорию и шуметь в вечернее время: выпивать и включать музыку, которая играет до двух-трех часов ночи.

Беседка, где они сидят, рассказывает сибиряк, находится примерно в метре от их стороны забора, а от другой стороны забора до дома Олега — два метра. Таким образом, со слов новосибирца, весь шум доносится всего лишь в трех метрах от дома Ихильчука.



Олега, как и других жителей, больше всего беспокоит не шум, а фейерверки, которые, по словам собеседника, соседи запускают раз в год, в день рождения Артема.

«В этом году в конце августа они тоже запускали фейерверки, мои камеры видеонаблюдения это зафиксировали. В прошлый раз я был, акустическое излучение и ударная волна от фейерверка такой силой были, что у соседа напротив сработала сигнализация на машине», — поделился сибиряк.

Он опасается, что фейерверки могут стать причиной пожара и нанести ущерб его и соседним домам.



После первого случая в 2023 году он написал обращение к председателю садоводства, в котором высказал свои претензии по поводу шума и использования пиротехники. По словам Олега, в СНТ действует свой регламент, в котором четко прописаны ограничения по шуму.

Помимо этого, он рассказал, что в данный момент написано обращение в МЧС и полицию, которое подписали семь человек. Жалоба касается пиротехники.



«Вследствие применения пиротехники в непосредственной близости от моего участка я опасаюсь за сохранность и целостность своего имущества, опасаюсь за свою жизнь, жизнь и здоровье членов своей семьи. 36 лет я проработал в области контроля за испытанием ядерного оружия на иностранных полигонах, из них 28 календарных лет службы в российской армии. Имею государственные награды. Награжден всеми наградами Новосибирской области, работая после увольнения в запас. Наверно, я заработал право на восьмом десятке лет на отдых и покой на даче, а не слушать пьяные крики и мат по ночам в пяти метрах от своего любимого дивана», — гласит текст документа. (Жалоба есть в распоряжении редакции.)



В беседе с корреспондентом Сиб.фм Артем В., проживающий на участке, с которого запускали пиротехнику, рассказал, что таких случаев было всего два, и в обоих были соблюдены все необходимые меры предосторожности.

«Мы разговаривали с МЧС перед тем, как запустить, уточняли все эти вопросы, как это сделать безопасно. Нам дали ответы, конкретные, четкие пояснения. Фейерверки тоже мы не какие-то китайские покупали, а специально выбирали именно такие, которые высоко в небе взрываются и никаким образом не пострадала бы ни одна постройка. У нас также на участке располагается деревянный домик и беседка, если, как соседи говорят, загорится их дом, он загорится у нас тоже. Понимая это, мы с умом отнеслись к запуску фейерверков», — объяснил Артем.

Он также отметил, что недопонимание с соседями возникло из-за разницы в возрасте. Артем предположил, что садоводы были не готовы к тому, что молодые люди стремятся к полноценному отдыху.



Однако, по словам Олега, никакой консультации с МЧС, как утверждает его сосед, не было, поскольку пожарные должны были выдать справку о разрешении на запуск. Кроме того, уточняет Ихильчук, необходимо было получить разрешение на запуск от местного самоуправления: сначала у председателя СНТ, а затем у главы администрации Первомайского района. По словам Олега, этого не было сделано.



В настоящее время Ихильчук узнал, что его обращение в МЧС было передано в полицию. По его словам, он просто хочет защитить свое право на отдых.