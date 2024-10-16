Рэпер Элджей из Новосибирска исполнил мечту своего дедушки

Новосибирский артист подарил дорогой подарок близкому человеку.
В своих социальных сетях новосибирский рэпер Элджей поделился важным событием — он рассказал подписчикам о том, что приобрел для любимого дедушки автомобиль УАЗ Patriot, тем самым исполнив его мечту.
“Залетел к деду, подарил ему тачку, о которой он мечтал”, — написал артист.
Судя по фотографии внук очень счастлив за дедушку.
Ранее Сиб.фм писал, что рэпер уже не первый раз публично проявляет свою любовь к семье, так, например, Элджей сделал трогательное обращение к маме во время выступления в Новосибирске