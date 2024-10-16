«Сакура Парк» ГК «Расцветай»: квартиры рядом с метро от 5,3 млн

ГК «Расцветай» открыла продажи квартир в третьем доме квартала «Сакура Парк». Одно из преимуществ этого дома — впечатляющие видовые характеристики на современный урбанистический пейзаж Новосибирска. Стоимость квартир от 5,3 млн рублей*.

«Сакура Парк» расположен в 10-минутах от станции метро «Октябрьская» и 15-ти от «Площади Ленина». В плане транспортной доступности у квартала ГК «Расцветай» есть еще одно достоинство — удобный выезд на одну из ключевых магистралей Новосибирска, улицу Ипподромская, которую называют «транспортным скелетом» города, опорой, соединяющей районы мегаполиса.

— Квартал «Сакура Парк» большинство выбирает за близость к метро, площади Ленина и хорошую транспортную развязку, а также обеспеченность деловой и социальной инфраструктурой. Портрет покупателя: целеустремленный, активный человек, ценящий свое время, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Квартира в «Сакура Парк» — возможность распоряжаться временем максимально эффективно и организовать жизнь всей семьи в одной локации. Бизнес-центры, несколько детских садов, школ, вузов, медицинские центры, «Сибирь-Хоккайдо», городская поликлиника №1, торгово-развлекательный центр «Аура», с гипермаркетом «Окей», супермаркет домашней еды «Бахетле» и парк «Аллея Городов» — все находится в шаговой доступности.

Дополнительную инфраструктуру в квартале создают коммерческие помещения, спроектированные с учетом требований современного стрит-ритейла: высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки.

В «Сакура Парк» — функциональные и удобные планировки, с комнатами правильной формы и грамотным зонированием: от 27 кв.м и до 100 кв.м. В квартирах есть все для комфортной жизни: гардеробные, два санузла, лоджии с панорамным остеклением. В домах предусмотрены колясочные и кладовые для хранения сезонных вещей, удобный трехуровневый подземный паркинг

Офис продаж «Сакура Парк»:

ул. Ипподромская,1/1

ул.Орджоникидзе,23

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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*Стоимость действительна на момент публикации.

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