Студентка из Новосибирска мастерит куклы своими руками

В Новосибирске студентка создает необычные куклы.

Об уникальном таланте Дуси Воронцовой рассказал портал ЧС-Инфо. Известно, что студентка самостоятельно создает из ткани, шерсти и бисера сказочных персонажей, в ее коллекции есть даже кукла ученого из Академгородка Новосибирской области.

«Методом проб и ошибок, прислушиваясь к себе, можно создать что-то свое, неповторимое. У меня было довольно много разных по форме и по стилю кукол, но в итоге я пришла к своей оригинальной выкройке», – рассказала девушка.

По словам Дуси, одной из самых сложных работ стало шитье Элизы из сказки Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди», так для нее нужно было особенно детально проработать кисти рук.

Также в коллекции девушки есть ученый из Академгородка, которого Дуся создала для конкурса.

«Мне кажется, эта работа хорошо передала атмосферу Академгородка. У куклы ученого довольно много деталей, которые были для меня новыми. Например, непросто было сделать очки. И белочку, которая сидит на руке куклы и выполнена в технике валяния», — поделилась студентка.

Напомним, что ученые из Новосибирска разработали заживляющие повязки на основе хитозана.