В Новосибирске планируют убирать улицы беспилотником

Власти Новосибирска поддержали проект беспилотной платформы для того, чтобы чистить улицы.

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» мэрия Новосибирска поддержала финансами инновационный проект беспилотной гусеничной платформы. Сообщили в Telegram-канале администрации города.

Известно, что данная платформа сможет заменить до 15 рабочих, также ее можно использовать для скашивания склонов мостовых опор, где человеку работать небезопасно.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске на место вернули неоновую вывеску “Косметический кабинет”