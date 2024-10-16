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общество

В Новосибирске планируют убирать улицы беспилотником

Фото: мэрия Новосибирска

Власти Новосибирска поддержали проект беспилотной платформы для того, чтобы чистить улицы.

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» мэрия Новосибирска поддержала финансами инновационный проект беспилотной гусеничной платформы. Сообщили в Telegram-канале администрации города.

Известно, что данная платформа сможет заменить до 15 рабочих, также ее можно использовать для скашивания склонов мостовых опор, где человеку работать небезопасно.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске на место вернули неоновую вывеску “Косметический кабинет”

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Валерия Митрохина
Журналист

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