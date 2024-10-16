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проиcшествия

В Новосибирске подрoсток на сaмокате сбила жeнщину

Фото: Сиб.фм

Подросток сбила 25-летнюю женщину в Новосибирске.

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области сообщили, что в эти выходные в Центральном районе города произошло ДТП с участием 17-летней девушки на самокате, которая наехала на 25-летнюю женщину.

В результате пострадавшую доставили с травмами в больницу, а на место ДТП прибыли сотрудники ДПС.

Правоохранительные органы напомнили, что для тех, кто пользуется электросамокатами, существуют специальные правила для безопасной езды, которые следует соблюдать.

Ранее Сиб.фм писал, что вчера в результате ДТП в сторону Центрального района Новосибирска было полностью заблокировано движение.

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Валерия Митрохина
Журналист

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