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общество

В Новосибирске собрался аншлаг на концерте певца Трофима

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске выступает Трофим.

В Новосибирске в Доме ученых СО РАН проходит концерт известного певца Сергея Трофимова, известного под псевдонимом Трофим.

Корреспондент Сиб.фм с места события передает, что весь зал заполнен. Люди наблюдают за выступлением артиста даже стоя. А известную песню Трофима «Шашлычок под коньячок» пели всем залом.

Также Трофим со сцены заявил, что он заместитель председателя Всероссийского общества садоводов и огородников.

Сиб.фм публикует отрывок концерта со всем полюбившейся песней.

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Игорь Кириченко
Журналист

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