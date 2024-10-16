В Новосибирске собрался аншлаг на концерте певца Трофима

В Новосибирске выступает Трофим.
В Новосибирске в Доме ученых СО РАН проходит концерт известного певца Сергея Трофимова, известного под псевдонимом Трофим.
Корреспондент Сиб.фм с места события передает, что весь зал заполнен. Люди наблюдают за выступлением артиста даже стоя. А известную песню Трофима «Шашлычок под коньячок» пели всем залом.
Также Трофим со сцены заявил, что он заместитель председателя Всероссийского общества садоводов и огородников.
Сиб.фм публикует отрывок концерта со всем полюбившейся песней.