«16-летний мальчик спасал коллегу». Что известно о гибели двух парней на заводе под Новосибирском

В Искитиме двух рабочих затянуло в транспортировочную ленту.

На заводе «НКУ Новосибирское карьероуправление» в Искитиме двух парней затянуло в транспортировочную ленту. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Сейчас на заводе проходят следственные действия.

Как стало известно Сиб.фм, 21-летний парень сел на конвейерную ленту во время перекура, но оборудование сработало. Мужчину стало затягивать внутрь. Это увидел 16-летний Никита Д., который также работал на заводе.

Несовершеннолетний кинулся спасать коллегу, но его затянуло вместе с ним. Рабочие погибли на месте. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что тело одного мужчины затянуло практически полностью, а тело другого — по туловище.

Знакомые 16-летнего подростка рассказали журналисту, что Никита устроился на завод, чтобы накопить денег для обучения в автошколе и помочь родителям. В ноябре ему должно было исполниться 17 лет.

Многие недоумевают, кто трудоустроил несовершеннолетнего парня и почему не выдали спецодежду — там они работали в обычных трико и кроссовках.

Никиту вспоминают как неконфликтного человека. Со слов его друзей, парень занимался спортом и всегда хотел помочь своим родителям.

«Парень пытался спасти своего коллегу. Он всегда всем старался помочь», — заключил его знакомый.

С Никитой попрощаются в субботу, 19 сентября.

По мнению жителей Искитимского района, за смерть ребят должно понести наказание руководство предприятия.

Напомним о случае, который недавно также произошёл в Новосибирске. На одном из заводов города погиб 17-летний парень.