3,4 километра дороги по улице Героев Революции комплексно отремонтировано в рамках нацпроекта БКД

В Новосибирске в рамках строительного сезона отремонтированы все 14 объектов нацпроекта БКД. Последний из них – ул. Героев Революции в Первомайском районе – находится в стадии приёмки. Работы велись комплексно: обновлена не только проезжая часть, но и прилегающие участки. Качество выполненных работ оценил мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Завершаем работы по нацпроекту БКД, запланированные на этот год. Принято 13 из 14 объектов. Сейчас идёт приёмка финального объекта – улицы Героев Революции в Первомайском районе. Ремонт по другим программам также находится в завершающей фазе. В этом сезоне правительство Новосибирской области выделило нам чуть более 1 млрд рублей, которые были направлены на ремонт 37 участков. 33 из них уже приняты. Дополнительно выделялись средства из городского бюджета, это 23 объекта, работы по ним тоже находятся на финальном этапе, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. – Объём дорожного ремонта и реконструкции в этом году увеличился на 30 % по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее профильный департамент справился с поставленной задачей».

Ул. Героев Революции отремонтирована на всём протяжении – 3,4 км от ул. Первомайской до роддома № 7. Работы продолжались два года. На участке выполнено фрезерование проезжей части, укладка двух слоёв асфальтобетона, переустройство колодцев, обустройство газонов с посевом травы. Заменён бортовой камень как вдоль тротуаров, так и вдоль аллеи, разделяющей полосы движения, установлено около 1 км перильного ограждения.

По словам генерального директора подрядной организации ООО «Дорсиб Плюс» Дмитрия Харланова, участок проинспектировала рабочая комиссия и вынесла некоторые замечания. После их устранения объект будет принят.

«По дорожной части все работы завершены. Осталось устранить замечания по обустройству примыканий и пандусов на тротуарах. Завершается установка знаков – произошли корректировки по организации дорожного движения, необходимо привести знаки в соответствие с новой схемой», – пояснил Дмитрий Харланов.

Мэр Максим Кудрявцев напомнил, что в Новосибирске продолжается реализация программы по обновлению и модернизации остановочных павильонов. Ул. Героев Революции вошла в этот проект.

«На данный момент закуплено более 100 современных остановочных павильонов. На ул. Героев Революции уже установлено 7 таких конструкций, всего здесь их будет 12», – подчеркнул глава города.