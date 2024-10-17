48% предпринимателей из Новосибирска сталкивались с задержками оплаты от клиентов

Опрошенные заявляют, что зачастую им тяжело получить деньги за оказанные услуги. Из них 22% попадают в такую ситуацию постоянно, 67% – периодически, 6% – часто, и лишь 5% – единожды сталкивались с просрочками платежей за оказанные услуги. Об этом свидетельствует опрос, проведенный аналитическим Центром Консоль.Про (платформа для работы с внештатными исполнителями).

Проблемы с выплатами бьют по кошельку предпринимателей из Новосибирска. Абсолютное большинство (88%) опрошенных отмечают, что в годовом выражении потери от недобросовестных клиентов составляют до 20% от оборота предприятия.

По мнению 45% новосибирских предпринимателей и самозанятых, чаще всего причиной задержек является недостаточная финансовая дисциплина клиента. Еще 22% считают причиной халатность и неуважение к своему исполнителю. Почти половина предпринимателей отметили, что чаще всего клиенты оправдывают задержки платежей внезапным кассовым разрывом (51%) или слишком долгими процессами согласования платежей (22%).

Интересно, что в первую очередь при возникновении проблем с оплатами от клиентов предпринимателей волнуют не деньги, а ухудшение отношений и вероятность потери заказчика – такой вариант ответа выбрали в 37% случаев. Уже на втором месте потеря дохода (25%), а на третьем – финансовые убытки для компании (17%).

«Первый шаг в борьбе с недобросовестными заказчиками – это официальное оформление отношений. Даже простое наличие подписанного договора уже дисциплинирует клиента. А если предусмотреть в договоре некоторые нюансы, то ваша защита только окрепнет. Например, можно включить условие о том, что услуги считаются принятыми в полном объеме, если заказчик в определенный срок не направит письменных возражений», — отмечает Михаил Провизион, основатель платформы для работы с внештатными исполнителями Консоль.Про.

При возникновении ситуаций с невыплатой денег за оказанные услуги только 12% опрошенных готовы деликатно уточнять о расчете. В 39% случаев предприниматели стремятся позвонить клиенту и выяснить причины задержек, 20% ищут возможность оштрафовать клиента, а 4% сразу же грозятся иском в суд.