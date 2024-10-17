Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили проблему большегрузов на дорогах Новосибирска

Болевые точки дорожного комплекса стали темой обсуждения комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике.

Октябрьское заседание комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике началось с традиционного вопроса об исполнении решений комитета. Как сообщил председатель комитета Валерий Ильенко, на середину октября выполнение работ на автодорогах местного значения составляет 89%. В двадцати муниципальных образованиях работа выполнена на 100%. Незаконтрактованные объекты есть в Искитимском, Колыванском, Кочковском и Новосибирском районах. Все – по объективным причинам.

Ситуацию пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Игорь Миллер. Данные объекты переходящие и долгосрочные. «Контрактование продолжится после изменения бюджета, когда будут доведены дополнительные лимиты финансирования. В зиму объекты будут заторгованы, подрядные организации начнут заготавливать материалы», – уточнил министр. Что касается областных дорог, то, по словам замминистра, на сегодняшний момент выполнено 95% верхнего слоя дорожного покрытия. Фактически сейчас выполняется работа по элементам обустройства: устанавливаются дорожные знаки, барьерные ограждения, остановки. Остается порядка трех дорожных объектов с щебеночным покрытием. Эти работы могут выполняться в течение всего октября.

За город отчитался первый вице-мэр Олег Клемешов: «Все объекты были завершены в рамках строительного сезона. На сегодня осталось два объекта, которые находятся в стадии приемки по проекту «Безопасные качественные дороги». По информации вице-мэра, из объектов, финансируемых на дополнительно выделенные из областного бюджета 1,1 млрд рублей и 700 млн рублей из городского бюджета, восемь – в завершающей стадии. По ремонту тротуаров осталось завершить работы на девяти из 114. В частном секторе закрыты полностью все 43 объекта.

«Все намеченные контракты будут исполнены как в Новосибирске, так и в области. За последние пять лет 2024 год можно назвать показательным в плане ремонтных работ», – прокомментировал ситуацию председатель комитета Валерий Ильенко.

Критично была оценена работа по ремонту городских мостов.

«Мы видим, как идут работы на Димитровском мосту. Нам кажется, что там мало работников. Контракт, как вы сказали, на два года. Но по возможности обратите внимание на сокращение сроков», – рекомендовал депутат Дмитрий Макаров.

Проблемой для города остается движение большегрузов. Постановлением мэрии Новосибирска от 19 марта 2024 года введено временное ограничение движения большегрузов по дорогам общего пользования местного значения в границах города. Требование распространяется на транспорт весом более 12 тонн и транспортные средства, для которых изготовитель установил максимальную скорость до 30 км/ч.

«Принятое мэрией постановление не работает, – высказал позицию комитета Валерий Ильенко. – Центр организации дорожного движения предоставил информацию: только с двух точек зафиксировано 300 единиц грузового транспорта. Теперь представьте, сколько грузового транспорта идет по всей территории города Новосибирска. Нанесение грузовым транспортом ущерба дорожному полотну – неоспоримый факт. Перегруженный грузовик разрушает асфальтовое покрытие, как 20 тысяч легковых автомобилей. Вы нам рассказываете, что предприняли меры, вынесли постановление, установили знаки. ГИБДД говорит, что фиксирует нарушения. А результата нет. Ведь не надо ничего изобретать. Есть практика по городам Российской Федерации, где запрещено движение грузового транспорта, и там это работает. У нас – не работает. Скоро снег, гололед. Город, он и так, бедный, стоит, а с грузовиками остановится еще больше. Так дальше продолжаться не может. Меры должны быть приняты незамедлительно».

Принятые комитетом решения остаются на контроле.