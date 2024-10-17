Сиб.фм Групп и Движение Первых подписали соглашение о сотрудничестве

Руководители Сиб.фм Групп и Движения Первых Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи поставили директор медиахолдинга Марина Волк и председатель Совета регионального отделения Движения Первых Наталья Вохмина.

«Мы обязательно будем усиливать друг друга, привлекать к нашим событиям как можно больше молодежи, детей Новосибирска и вместе станем давать им лучшее патриотическое и нравственное воспитание», – прокомментировала Марина Волк.

Подписанное соглашение даст новый импульс взаимодействию Сиб.фм Групп и Движения Первых, позволит объединить усилия по сохранению и популяризации исторического наследия нашей страны, воспитанию патриотизма и формированию у детей и молодежи активной гражданской позиции.

«Ни одно из региональных отделений Движения Первых не может гордиться таким соглашением. У нас есть большой опыт сотрудничества со СМИ, но это все как-то локально выходит: там газета, здесь сайт, тут какое-то событие, которое надо осветить. Но чтобы вот так, с полноценным медиахолдингом, – на такое не замахивался еще никто. Только Новосибирск до такого дорос», – поделилась своими впечатлениями Наталья Вохмина.