Герой СВО с позывным «Монолит» женился в Новосибирской области

В Карасуке женился герой спецоперации с позывным «Монолит».

В Карасукском районе Новосибирской области состоялась свадьба 26-летнего Александра, участника специальной военной операции, известного под позывным «Монолит». После торжественной церемонии он сразу вернулся на передовую. Об этом пишет Горсайт.

Александр служит в рядах вооруженных сил более двух лет, исполняя свою детскую мечту о военной карьере. За проявленную храбрость он был награждён медалью «За отвагу» и знаком «Георгиевский крест» IV степени от главы Донецкой Народной Республики.

Свою невесту Наталью он встретил во время короткого отпуска. Девушка, работающая медиком, приехала в Карасук из Краснозерского района по делам. Их общение началось с переписки, которая вскоре переросла в глубокие чувства.

По информации портала, Наталья рассматривала возможность отправиться на специальную военную операцию, чтобы быть ближе к своему любимому.

Свадьба состоялась в сентябре 2024 года — Александр специально приехал на три дня для этого важного события. В день бракосочетания молодожёны посадили именную рябину на Алее героев СВО у здания ДОСААФ, символизируя свою любовь и преданность Родине.