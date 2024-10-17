Губернатор Андрей Травников поставил задачи по догазификации в Новосибирской области

В Правительстве региона под председательством Губернатора Андрея Травникова состоялось заседание регионального штаба по газификации.

Прозвучали доклады о ходе реализации в 2024 году мероприятий по социальной догазификации, в том числе о предоставляемых мерах социальной поддержки льготным категориям граждан при газификации домовладений; о финансировании мероприятий Единым оператором газификации ООО «Газпром газификация» в рамках догазификации.

Новосибирская область по объёмам финансирования со стороны Единого оператора занимает в Российской Федерации второе место, которое делит со Свердловской областью, и они уступают только Ленинградской области. За 2024 год Единый оператор газификации уже направил Новосибирской области почти 2,6 млрд рублей.

Андрей Травников подчеркнул, что в последние три года главная задача в этой отрасли – выполнение программы социальной догазификации, инициированной Президентом России.

Губернатор отметил: «Нам удалось добиться результата по количеству поданных заявок. Предыдущие два года эту задачу мы ставили в качестве приоритетной, искали варианты, и надо признать, что 44 тысячи заявок – это достаточно неплохая динамика, как и по созданию условий для подключения. За это – спасибо всем обществам ПАО «Газпром» и всем остальным распределительным организациям, которые участвуют в программе. Предлагаю отдельно сконцентрироваться на льготных категориях граждан, давайте поставим себе цель: подключить не менее 90 процентов льготников».

Мероприятия по догазификации сегодня реализуются в 17 районах и 5 городских округах Новосибирской области. В реализации мероприятий по догазификации на территории Новосибирской области участвует 9 газораспределительных организаций, среди них крупнейшая – «Газпром газораспределение Томск».

В соответствии с утверждённым планом-графиком догазификации на 2022-2030 гг., общее количество домовладений, подлежащих догазификации в Новосибирской области, составляет 69 694 в 153-х населённых пунктах. Процент исполнения плана-графика на период 2021-2024 гг. – 88%.

Согласно Поручению Президента России, в программу догазификации включены социальные объекты: школы и дошкольные учебные учреждения, медицинские организации государственной и муниципальной системы здравоохранения. Губернатор Андрей Травников также поручил проработать предложение о включении в программу догазификации объектов соцзащиты с массовым проживанием людей.

В феврале 2024 года в послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации заявил о необходимости включения садовых товариществ в границах населённых пунктов в программу социальной газификации. С учётом проведённой инвентаризации, оценки технической возможности догазификации и сроков осуществления мероприятий совместно с органами местного самоуправления и газораспределительными организациями сформирован пообъектный план-график догазификации домовладений в СНТ Новосибирской области, который предусматривает создание технической возможности подключения для 8 054 домовладений в 240 СНТ.

В части предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в рамках мероприятий по догазификации в Новосибирской области такие меры предоставляются в виде: компенсации расходов в размере фактически понесённых гражданином расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации жилого дома, в сумме не более 100 000 рублей; субсидии льготным категориям граждан в размере затрат на покупку и установку газоиспользующего оборудования и на проведение работ внутри границ их земельных участков, в сумме не более 100 000 рублей в отношении одного домовладения.