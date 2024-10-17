Известный психолог Михаил Лабковский расскажет новосибирцам о том, что такое счастье и как его достичь

25 ноября в Новосибирске пройдет встреча с психологом Михаилом Лабковским, темой которой станет счастье. Эксперт поговорит со слушателями о способах его достижения, постарается помочь тем, кто себя счастливым не ощущал никогда, либо забыл, каково это.

Что нужно для настоящего счастья?

Удачно выйти замуж, считают одни.

Заработать свой первый миллион, уверены вторые.

Счастье – в материнстве, спорят с ними третьи.

Правы все – и неправ никто.

Дело в том, что рецепт счастья на самом деле очень прост – нужно делать то, что хочется именно вам. Но многие просто не знают, чего на самом деле хотят, а узнав, не спешат отправляться за своей мечтой.

Именно об этом и будут говорить участники публичной консультации «Большой разговор о счастье». Она пройдет в Новосибирске 25 ноября в концертном комплексе имени Маяковского на Красном проспекте. Билеты можно приобрести на КАССЫ.РУ.

Если вы никогда не чувствовали себя счастливыми или просто забыли, что это за ощущение – эта встреча для вас.

Если вы понятия не имеете о том, что может сделать вас счастливыми или наоборот, твердо знаете, что вам нужно, но никак не можете это получить – эта встреча для вас.

Если вы ждете наступления того самого момента, после которого наконец станете счастливыми, и не умеете получать удовольствие здесь и сейчас – эта встреча для вас.

Журнал Forbes назвал Михаила Лабковского самым узнаваемым российским психологом и одним из первых популяризаторов психологии в России. Михаил Александрович покорил радио, телевидение, прессу и YouTube, написал одну из самых продаваемых книг в истории российского нон-фикшн «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», а также изобрел новый формат публичных психологических консультаций.

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