Киллер Труновской ОПГ вернулся с СВО обратно в Новосибирск

Из зоны специальной военной операции в Новосибирск вернулся киллер Труновской ОПГ.

Бывший штатный киллер одной из известных опасных преступных группировок «Трунова» Дмитрий Буоль вернулся из зоны специальной военной операции, где служил снайпером.

Известно, что киллер был осужден еще в 2011 году за участие в преступном сообществе, хранение оружия и совершение четырех убийств. Новосибирский областной суд дал ему 17 лет тюремного заключения, однако участие в СВО позволило Дмитрию досрочно выйти на свободу после 14 лет заключения.

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