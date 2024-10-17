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общество

Комик Денис Дорохов взял под опеку лемуров из Новосибирска

Фото: Новосибирский зоопарк

Известный юморист Денис Дорохов и его семья стали опекунами кошачьих лемуров в Новосибирском зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В июне 2024 года Дорохов с семьей посетил зоопарк, где принял участие в кормлении лемуров. Животные произвели на него сильное впечатление, после чего он решил взять их под опеку.

По данным зоопарка, лемуры живут в больших группах, и у них крепкие семейные связи. Забота о потомстве является общим делом для всех членов группы.

Напомним, что Новосибирский зоопарк недавно перешел на зимний режим работы и изменил расписание.

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Игорь Кириченко
Журналист

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