Комик Денис Дорохов взял под опеку лемуров из Новосибирска

Известный юморист Денис Дорохов и его семья стали опекунами кошачьих лемуров в Новосибирском зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В июне 2024 года Дорохов с семьей посетил зоопарк, где принял участие в кормлении лемуров. Животные произвели на него сильное впечатление, после чего он решил взять их под опеку.

По данным зоопарка, лемуры живут в больших группах, и у них крепкие семейные связи. Забота о потомстве является общим делом для всех членов группы.

Напомним, что Новосибирский зоопарк недавно перешел на зимний режим работы и изменил расписание.