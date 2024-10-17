Маршрутка №72 изменит схему движения в Новосибирске

В Новосибирске общественный транспорт №72 поменяет движение.

Как уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска, с 16 октября 2024 года в городе маршрутка №72 поменяла свою схему движения.

Теперь общественный транспорт начнет ходить в объезд улицы Технической, 1, так как на данном участке проводятся работы по ремонту теплосетей.

Новая временная схема движения маршрутки выглядит следующим образом: в прямом и обратном направлениях – по проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, улице Докучаева, улице Биатлонной.

Напомним, что после вмешательства прокуратуры Новосибирской области ликвидировали незаконную свалку