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общество

Маршрутка №72 изменит схему движения в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске общественный транспорт №72 поменяет движение.

Как уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска, с 16 октября 2024 года в городе маршрутка №72 поменяла свою схему движения.

Теперь общественный транспорт начнет ходить в объезд улицы Технической, 1, так как на данном участке проводятся работы по ремонту теплосетей.

Новая временная схема движения маршрутки выглядит следующим образом: в прямом и обратном направлениях – по проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, улице Докучаева, улице Биатлонной.

Напомним, что после вмешательства прокуратуры Новосибирской области ликвидировали незаконную свалку

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Валерия Митрохина
Журналист

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