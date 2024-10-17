«Меня всю ломало»: жительница Новосибирска научилась жить с ВИЧ

Светлана два года не могла понять, что с ней происходит. Её сожитель вернулся из колонии. Поначалу отношения были хорошими, но с каждым днём женщина всё больше и больше понимала, что с бывшим ей не по пути.

"Михаил вернулся из колонии в 2015 году. Мы стали вместе жить. Однако потом расстались. Через некоторое время меня начало ломать, буквально выворачивать, я бы сказала. А он все это время смотрел, как я мучаюсь", – говорит Светлана.

После этого Светлана ещё два года мучилась: у неё постоянно скакала температура, и настигали регулярные недомогания. Однажды общая знакомая подсказала, где искать корень беды: "Так у Михаила же – ВИЧ!"

Страшное известие

Светлана сделала тест, и после этого выяснилось, что у неё ВИЧ-инфекция. Узнать такую правду на пороге 50-летия было непросто. Бывший сожитель Михаил начал утверждать, что говорил бывшей возлюбленной о своём диагнозе. В полиции написавшей заявление Светлане практически открыто смеялись в лицо.

"Было так обидно... Я готова была стучаться во все двери. Выйти на телевидение и рассказать всю правду. Кто-то стесняется, боится свою репутацию испортить. Это такая стеснительная тема, что не каждый готов пойти, но об этом надо говорить, потому что наша доблестная полиция так устроена, что тебе надо пройти семь кругов ада, чтобы доказать тот факт, что с тобой так поступили", – с сожалением констатирует Светлана.

В итоге, начиная с 2017 года, женщина упорно добивалась возбуждения уголовного дела. Подвижки появились лишь в конце 2020-го, после того, как Светлана отправилась к журналистам. Всемирный день борьбы со СПИДом и стал для заражённой ВИЧ-инфекцией настоящим подарком: в декабре 2020-го в полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 122 УК РФ.

Хождение по мукам

Дело рассматривал Заельцовский районный суд. Обвиняемому Михаилу К. грозило до пяти лет лишения свободы, однако оглашение приговора долго откладывалось.

"Михаил дал ложные показания о том, что он проходил, сдавал анализы в поликлинике. Однако согласно ответу из поликлиники он не проходил никакие обследования с 2015 по 2021 год, и ни в какую из поликлиник он не обращался, – констатирует Светлана. – Также ранее он заявлял, что сдавал анализы в колонии. Моё мнение – он делал всё это умышленно и целенаправленно, наблюдая за этим процессом.

Светлана также добивается возбуждения уголовных дел и ещё по двум эпизодам: женщина подала заявление на бывшего сожителя после кражи. ВИЧ-инфицированная утверждает, что бывший возлюбленный втянул её в мошенническую схему с чужой квартирой. Однако по обоим эпизодам Светлана получила отказ в возбуждении дел.

"Он просто оттягивает время. В суде заявлял о допросе новых свидетелей, требовал запросить справки. Потом он требовал допросить нового свидетеля, – говорит потерпевшая. – Он затягивал дело. Возможно, надеялся, что пройдёт срок давности. Всё зависит от того, что считается отправной точкой: срок его освобождения и первый половой акт, то срок давности заканчивался уже в середине декабря 2022 года, а если с момента наступления заражения ВИЧ, а это 2017-18 года, тогда срок давности заканчивался в 2023 году».

Следующее судебное заседание было назначено на декабрь 2022 года. Стороны должны были приступить к прениям, однако Михаил заявил о необходимости допросить ещё одного свидетеля – тоже его бывшую сожительницу. Всё это потерпевшая считает фарсом и издевательством. Её не волнует состояние чужого здоровья – она требует наказания за заражение ВИЧ именно её.

"Моя жизнь стала короче на 10 лет. Об этом даже страшно думать. У меня есть внук, внучка, которые меня обожают, и у меня есть ради чего жить. Стараюсь сейчас беречь себя, врачи тоже говорят, что неизвестно, что будет дальше", – подытожила наш разговор Светлана.

В итоге, Михаила признали виновным и отправили в колонию на 3,5 года, также мужчина должен выплатить Светлане 3 миллиона, но пока он перевёл только 1,5 тысячи рублей.

«Если честно, жить с нашим статусом тяжело: ко мне и на работе стали по-другому относиться. В глаза никто ничего не говорит, но за глаза шепчутся, — признаётся Светлана. – Я научилась с этим жить. Малейшие волнения с этим заболеванием сразу сказываются. И я всё худей и худей. И возраст даёт о себе знать – в совокупности ничего хорошего».

Пришло смирение...

Женщина говорит, что сначала было отчаяние, но с годами мировоззрение меняется – например, наступает понимание, что жизнь стала короче на 10 лет. Сейчас Светлана стала тщательно следить за своим здоровьем.

«Я — «нулевой пациент», это значит, что я принимаю терапию, и у меня нагрузки нет, и человек не сможет от меня заразиться, если что. Вирус заблокирован, — продолжает собеседница. – С личной жизнью не сложилось. Ты же не будешь об этом говорить каждому встречному. Нет личной жизни. Уже и цели такой нет, и у меня страх, я уже боюсь всех и вся. Недоверие, и мне уже просто страшно».

Сейчас Светлана посвящает себя полностью детям и внукам, которые учатся в начальной школе. Женщина переживает не за себя, а за сына.

«Если бы он меня предупредил, я бы с ним сразу разошлась. Я жалостливый человек, и считаю, что мы в ответе за того, кого приручили. Мне всегда было его жалко: он родителям был не нужен. У меня любви к нему не было, но он мне был не посторонний человек столько лет, — констатирует Светлана. – Если бы он мне об этом сказал, я бы с ним жить не стала. Общаться бы, может, и общались, но семьёй жить не стала бы».

На суде Михаил заявил, что Светлана пошла в суд, чтобы отомстить ему за измену с другой девушкой. Процесс очень подкосил жизнь женщины – она говорит, что с годами стала болеть гораздо больше.

Рассказала наша героиня и о том, как ВИЧ-инфицированным пришлось выживать в эпоху коронавируса. Светлана говорит, что они меньше подвержены COVID-19 из-за антивирусной терапии, которую получают в качестве лечения. Прививку женщина не делала.

"Говорят, тромбы отрываются, и люди умирают, пока стараюсь обходиться. Но если надо будет – куда деваться? Пойду и поставлю», – отвечает Светлана.

Как рассказывает женщина, самое тяжёлое – морально осознать, что ты ВИЧ-инфицирован, в остальном современная медицина шагнула далеко и терапия продлевает жизнь людям с таким диагнозом.