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общество

Мэрия Новосибирска выплатит 300 тысяч рублей мужчине, на машину которого упало дерево

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

В июне 2023 года на автомобиль местного жителя на улице Урицкого упало дерево.

Новосибирский областной суд подтвердил решение суда первой инстанции, обязав Администрацию Центрального округа выплатить жителю Новосибирска Сергею З. более 326 тысяч рублей за ущерб автомобилю, причинённый упавшим деревом.

Инцидент произошёл в июне 2023 года на улице Урицкого, когда дерево упало на припаркованную Toyota. Согласно экспертизе, ремонт автомобиля обойдётся в 288 483 рубля.

Администрация обжаловала решение, но суд оставил его в силе, указав на ответственность округа за содержание зелёных насаждений.

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Игорь Кириченко
Журналист

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