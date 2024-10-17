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общество

Мораторий на снос киосков не планируют продлевать в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске не будут продлевать мораторий на снос киосков.

Как сообщает общественная организация «Тихий Центр», ссылаясь на министра промышленности и торговли Андрея Гончарова, правительство Новосибирской области не планирует продлевать мораторий на снос нестационарных торговых объектов в городе в 2025 году.

«В настоящее время продление на 2025 год моратория на демонтаж нестационарных торговых объектов не планируется», — ответили в правительстве региона.

Ранее Сиб.фм писал, что после вмешательства прокуратуры Новосибирской области ликвидировали незаконную свалку

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Валерия Митрохина
Журналист

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