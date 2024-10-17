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На 56-м году жизни скончался известный сибирский ресторатор Ян Скопин

Фото: скриншот из видео / Status Media / YouTube.com

В Новосибирске на 56-м году жизни скончался известный ресторатор Ян Скопин. Об этом сообщает издание «Коммерческие вести».

По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы со здоровьем. Однако точные причины не раскрыты.

Ян Скопин родился в Омске. В 1998 году заинтересовался винной культурой. В 2004 году он открыл винный бутик Skopin, а в 2008 году – ресторан с тем же названием в Омске. Вскоре рестораны Skopin открылись также в Красноярске.

В последние годы своей жизни Ян Скопин жил и вел бизнес в Новосибирске, где первым проектом стал ресторан Skopin. В 2014 году он открыл в городе винный бар Skopin и ресторан «Хороший год». В настоящее время в Новосибирске продолжает функционировать только ресторан Skopin.

Редакция Сиб.фм приносит соболезнования родным и близким Яна Скопина.

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Игорь Кириченко
Журналист

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