«Сибирь-Арена» собрала рекордное число зрителей на концерте певицы Полины Гагариной. Прямая трансляция

В Новосибирске выступает «певица от Бога» Полина Гагарина.

Обновлено 20:42.

Полина Гагарина поделилась с фанатами, что не выспалась, но зарядилась энергией новосибирцев.

«Прилетела сейчас буквально. С корабля на бал. И это прекрасно. Чувствуется особенный драйв, и мы уже хотим, чтобы вся эта энергия, вся наша любовь, всё наше любимое шоу, которое мы делали, вам понравилось, чтобы вам было хорошо, чтобы вы забыли о всех хлопотах, оставили их за стенами этого прекрасного дворца. А здесь мы растворимся в энергии, в любви и, конечно же, зарядились на всю зиму, а там придумаем что-нибудь еще», — обратилась она к фанатам.



Обновлено 20:33.



Гагарина поприветствовала новосибирцев и оценила «Сибирь Арену».



«Добрый вечер, Новосибирск. Какая красивая арена!, — сказала она.





Обновлено 20:25.



Концерт начался! На сцену вышла Полина Гагарины и танцовщицы. Певица исполняет песню "Навсегда".





В Новосибирске на площадке «Сибирь-Арена» начался концерт Полины Гагариной. Несмотря на огромное количество мест, билеты на концерт быстро раскупили. «Сибирь-Арена» собрала рекордное число посетителей. На концерт пришли свыше 10 000 фанатов. Известно, что попасть на выступление можно было от 2 тысяч рублей. Самые дорогие места в VIP-ложе, их стоимость начиналась от 12 000 рублей.

Гагарину часто называют «певицей от Бога», чей голос никого не оставит равнодушным

Скоро здесь появятся кадры с концерта! Следите за онлайн-трансляцией. Корреспондент Сиб.фм находится на концерте и сообщает о происходящем.