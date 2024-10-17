Народные приметы 17 октября: что можно и нельзя делать

Православные христиане 17 октября вспоминают священномученика Иерофея, жившего в I веке.

Этот день в народном календаре называется Ерофеевым. Считалось, что с этого дня осень начинает постепенно переходить в зиму. В народе существует поговорка: «С Ерофея и зима шубу надевает».

День Иерофея также известен под названиями Лешегон и Проводы лешего. Считалось, что в этот день в лесу происходят странные события: тёмные силы прощаются с летом и могут попытаться увлечь людей за собой. По этой причине в этот день не рекомендовали выходить в лес или на природу.

Люди старались меньше работать, чтобы избежать болезней, и нередко отказывались от предложений о помощи, даже если за это предлагали хорошее вознаграждение. Существовало поверье, что нечисть может принять облик человека и попытаться нанять работников. Поэтому многие оставались дома, занимаясь хозяйством и приготовлением еды. Мужчины в этот день готовили настойку «Ерофеича», составляемую из девяти лечебных трав: аниса, донника, душицы, зверобоя, майорана, мяты, полыни, тысячелистника. Растения мыли, мелко резали, заливали алкоголем и настаивали в темном месте от двух до трех недель. Принимали настойку в небольших количествах для устранения тревоги и повышения аппетита.

В этот день традиционно зашторивали окна, чтобы никто с улицы не мог видеть интерьер жилища. С незнакомцами не заговаривали даже о погоде. Свадьбы не проводили, а сватов не засылали, чтобы не навлечь испытания на будущую семью. Верили, что в этот день нельзя думать о плохом и совершать плохие поступки.

Существуют также приметы, связанные с погодой: если в этот день увидели снегиря, следует ожидать непогоды. Если 17 октября выпал снег, зима придет в середине ноября, а если идет дождь — снега не стоит ждать раньше декабря.