О выплатах на ребенка напомнил социальных фонд отцам из Новосибирска

Социальный фонд напомнил всем отцам о выплатах на детей.

В преддверии праздника Дня отца, который отмечается 20 октября, Социальный фонд России напомнил о выплатах на детей. Об этом сообщили в пресс-службе СФР.

Известно, что отцы имеют право на единое пособие на детей до 17 лет, его размер варьируется от 50% до 100% прожиточного минимума. Также каждый родитель может оформить единовременное пособие при рождении ребенка — его сумма составляет 24 604 руб.

В том числе, существуют выплаты для тех, кто ухаживает за ребенком до полутра лет, где размер материальной поддержки рассчитывается на основе дохода родителей.

Напомним, что владелец Ferrari получил самый большой транспортный налог в Новосибирске