Под Новосибирском историк вырастил тыкву размером с пещеру

При желании в ней сможет уместиться человек.

Учитель истории из села Каменка под Новосибирском Артем Ломакин собрал на своем участке три огромные тыквы, общий вес которых превысил 1600 кг. Об этом сообщает VN.RU.

Самая крупная тыква весит 675 кг и по размеру напоминает пещеру. Педагог отметил, что хорошему урожаю способствовала погода, хотя в конце июля град повредил листья.

Вес тыкв определялся с помощью замеров и специального приложения. По словам Артема, одна из них оказалась на 5% тяжелее расчетного веса.