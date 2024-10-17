Под Новосибирском простятся с 18-летней студенткой, погибшей на Алтае

Маргарита Шмойлова погибла во время камнепада на Алтае 14 октября.

Прощание с Маргаритой Шмойловой, погибшей в горах Алтая, состоится в пятницу, 18 октября. Об этом сообщает издание «Бердск Онлайн».

Церемония пройдет с 12:00 до 14:00 по адресу: Бердск, улица Солнечная, 11А/1, в мемориальном комплексе «Ветеран».

Маргарита Шмойлова погибла 14 октября во время камнепада, участвуя в туристическом походе с группой сибиряков.

Знакомые сообщили, что она увлекалась скалолазанием и была воспитанницей местного центра туризма, ранее неоднократно совершая восхождения в горы.