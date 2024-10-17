Подростку из Новосибирской области собирают средства на лечение

17-летнему подростку собирают средства на лечение.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, 17-летнему Вадиму Евсюкову из Новосибирска собирают средства на лечение, так как сейчас он прикован к инвалидному креслу после заплыва на Обском водохранилище.

По словам его мамы, трагедия произошла в 2022 году, когда парень поехал отдыхать с друзьями на новосибирское Обское водохранилище. Там Вадим решил спрыгнуть в воду прямо с пирса, но в этом месте водохранилище оказалось мелким и в результате он получил осложненный перелом шейных позвонков.

«У него отказали все органы, он не дышал. После экстренной операции состояние оставалось тяжелым, сын лежал на скелетном вытяжении, парализовало ноги, возникли осложнения», – рассказала мама Вадима.

Сейчас парень старается вернуться к прежней жизни, благодаря тому, что у него остались спортивные навыки.

«Вадим посещает тренажерный зал, начал заниматься настольным теннисом на колясках. Дистанционно учится в колледже. Этим летом он смог сделать в ходунках первые после травмы шаги», – поделилась мама подростка.

Она также отметила, что встать на ноги Вадиму помогли специалисты подмосковного реабилитационного центра «Три сестры», а собрать средства на курс — Русфонд.

Сейчас осталось собрать еще 250 000 рублей на новый курс лечения.