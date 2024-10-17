Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица Полина Гагарина выступила в «Сибирь-Арена».

В Новосибирске 17 октября в «Сибирь-Арена» выступила знаменитая певица Полина Гагарина. Артистка устроила грандиозное шоу перед тысячами фанатов — дворец был переполнен.

Гагарина была удивлена красотой нового ЛДС.

«Добрый вечер, Новосибирск! Какая красивая арена!» — поприветствовала она сибиряков.

Певица поделилась, что не выспалась, но благодаря фанатам зарядилась энергией.

«Прилетела сейчас буквально. С корабля на бал. И это прекрасно. Чувствуется особенный драйв, и мы уже хотим, чтобы вся эта энергия, вся наша любовь, всё наше любимое шоу, которое мы делали, вам понравилось, чтобы вам было хорошо, чтобы вы забыли о всех хлопотах, оставили их за стенами этого прекрасного дворца. А здесь мы растворимся в энергии, в любви и, конечно же, зарядимся на всю зиму, а там придумаем что-нибудь еще», — сказала она.

Также Гагарина попросила новосибирцев не унывать.

«Шагайте только вперед! К своей мечте! И никогда, особенно по пустякам, не грустите», — посоветовала артистка.





Гагарина исполнила свои лучшие хиты. Концерт длился около двух часов. За это время она успела сменить несколько образов.



Помимо этого, она спела вместе с ученицами из Новосибирска, которые участвовали в шоу «Голос Дети».