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вчера 22:38
общество

Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Екатерина Маринина / Сиб.фм

Певица Полина Гагарина выступила в «Сибирь-Арена».

В Новосибирске 17 октября в «Сибирь-Арена» выступила знаменитая певица Полина Гагарина. Артистка устроила грандиозное шоу перед тысячами фанатов — дворец был переполнен.

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Гагарина была удивлена красотой нового ЛДС.

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 9

«Добрый вечер, Новосибирск! Какая красивая арена!» — поприветствовала она сибиряков.

Певица поделилась, что не выспалась, но благодаря фанатам зарядилась энергией.

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 14

«Прилетела сейчас буквально. С корабля на бал. И это прекрасно. Чувствуется особенный драйв, и мы уже хотим, чтобы вся эта энергия, вся наша любовь, всё наше любимое шоу, которое мы делали, вам понравилось, чтобы вам было хорошо, чтобы вы забыли о всех хлопотах, оставили их за стенами этого прекрасного дворца. А здесь мы растворимся в энергии, в любви и, конечно же, зарядимся на всю зиму, а там придумаем что-нибудь еще», — сказала она.

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Также Гагарина попросила новосибирцев не унывать.

«Шагайте только вперед! К своей мечте! И никогда, особенно по пустякам, не грустите», — посоветовала артистка.

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Гагарина исполнила свои лучшие хиты. Концерт длился около двух часов. За это время она успела сменить несколько образов.

Помимо этого, она спела вместе с ученицами из Новосибирска, которые участвовали в шоу «Голос Дети».

Фото Полина Гагарина устроила грандиозное шоу в «Сибирь-Арена» в Новосибирске. ФОТОРЕПОРТАЖ 18

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Дамир Трубников

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