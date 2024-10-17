Популярными направлениями для отдыха у новосибирцев в бархатный сезон стали Дальний Восток и Краснодарский край

Тёплая осень продлила бархатный сезон 2024 года и открыла новые направления для путешествий. В сентябре значительно вырос интерес новосибирцев к Дальнему Востоку. Туристический поток в дальневосточные регионы увеличился почти на 40%. Наибольшей популярностью пользовались Приморский и Забайкальский края. Аналогичный прирост туристического потока показал Краснодарский край. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и Корпорации Туризм.РФ.

Аномально тёплый сентябрь фактически подарил россиянам дополнительный месяц лета. Жители нашей страны решили не упускать возможность подольше погреться в лучах солнца, а также исследовать нетипичные туристические маршруты.

В сентябре заметно возрос интерес новосибирцев к Дальнему Востоку. Его популярность увеличилась на 40% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самым востребованным регионом в этом направлении стал Приморский край, который принял 18% отдыхающих. Владивосток был главным местом притяжения не только туристов — в сентябре в городе прошёл Восточный экономический форум. Помимо этого, значительное число новосибирцев посещало Забайкальский край (17%) и Амурскую область (15%), в том числе с рабочими целями.

Приморский край стал ещё и самым динамично растущим регионом год к году — путешественники приезжали сюда на 47% чаще. В пятерку лидеров вошли также Забайкальский край, Амурская область, Саха (Якутия), Республика Бурятия. В каждый из этих регионов турпоток увеличился примерно на треть.

При этом туристы стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. Так на Дальнем Востоке в сентябре текущего года было потрачено на 48% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году, также на 34% вырос голосовой трафик.

Ожидаемо растет популярность южных регионов России. В сентябре 2024 года количество путешественников из Новосибирска в этом направлении увеличилось на 40%. В списке предпочтений по-прежнему лидируют курорты Краснодарского края — в сентябре там отдохнуло 53% из тех, кто выбрал южный маршрут. Среди гостей черноморского побережья помимо новосибирцев чаще всего встречались жители двух столиц, а также Самарской, Свердловской областей и Республики Башкортостан.

Наиболее высокие темпы роста турпотока российских туристов на юге демонстрирует Крым — за год число поездок на полуостров увеличилось на 43%. В Адыгее число гостей выросло на 23%, в Ростовской области — на 20%, в Краснодарском крае — на 18%. Постоянный анализ предпочтений россиян в поездках, в том числе на основе обезличенных данных пользователей мобильной связи о поездках, позволяет операторам туристического рынка точнее прогнозировать спрос на отдельных направлениях. По данным Корпорации Туризм.РФ особо активное развитие гостевой инфраструктуры сейчас наблюдается как раз в Приморском крае, а также на Кубани.