Ритуальные агенты из Новосибирска потребовали от главврачей больниц сдать в аренду помещение

В Новосибирске «черные» ритуальные агенты потребовали от главных врачей больниц сдать им в аренду помещение.

Сергей Проничев, бизнесмен и бывший кандидат на пост мэра, решил заняться похоронным бизнесом. В несколько городских больниц Новосибирска (ГКБСМП № 2, ГКБ № 34 и ГКБ № 25) было направлено обращение от его имени (письмо есть в распоряжении редакции), который, как председатель попечительского совета фонда «Свои», предложил арендовать помещения для компании «СИБ-РИТУАЛ» с целью предоставления ритуальных услуг.

В письме он подчеркнул участие компании в благотворительных проектах для ветеранов и инвалидов СВО, а также предложил аренду небольшого помещения для оказания таких же услуг, как уже работающая в больницах служба «ИМИ». В письме он уверяет, что конкуренция между этими компаниями поможет улучшить качество ритуальных услуг для жителей города.

«В результате возникнет здоровая конкуренция и как итог улучшение качества предоставляемых ритуальных услуг для жителей г. Новосибирска», — уточнили в письме.

Однако, как выяснилось, между ГКБСМП № 2 и компанией «ИМИ» нет арендных отношений.

Напомним, что 13 июня 2024 года Центральный суд Новосибирска вынес приговор в отношении бизнесмена Сергея Проничева — его признали виновным в покушении на мошенничество ( ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В пресс-службе Управления судебного департамента сообщили, что суд назначил бизнесмену наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 100 000 рублей.

А в начале октября 2024 года Ленинский районный суд поместил под стражу представителя «СИБ-РИТУАЛ» Олега Рябоконя, которого обвиняют в посредничестве при передачи взятки сотруднику полиции. Его арестовали до 4 декабря. Известно, что с июня 2022 по сентябрь текущего года Олег Рябоконь передавал участковому Константину Слюсаренко взятку от директора ритуального агентства «СИБ-РИТУАЛ» Дмитрия Занозина 200 000 рублей. За эту сумму участковый передавал информацию черным ритуальным агентам о смертельных случаях и отправлял контакты родственников умерших.