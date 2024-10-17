Рынок розничного кредитования в четвертом квартале «охладится» на треть

Самое заметное снижение в четвертом квартале продемонстрирует ипотека.

В четвертом квартале объемы рынка розничного кредитования снизятся на 36%* к аналогичному периоду прошлого года, выдачи достигнут порядка 2,7 трлн рублей. При этом ВТБ ждет снижения общерыночных продаж по итогам года более чем на 15% – до 13,5 трлн рублей. Такой прогноз в ходе FINOPOLIS 2024 дал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

Самое заметное снижение в четвертом квартале продемонстрирует ипотека, выдачи по ней на рынке упадут до 1,2 трлн рублей – в два раза (-48%). Сокращение объемов продаж ждет и кредиты наличными (-33%) – до 1 трлн рублей. В плюсе окажется только рынок автокредитования (+12%), здесь выдачи составят 527 млрд рублей.

По прогнозам ВТБ, общий объем кредитных продаж за 10 месяцев этого года составит около 11,7 трлн рублей, что на 14% ниже значений января-октября прошлого года. Динамика самого банка будет на уровне рынка – сумма розничных кредитов по итогам 10 месяцев достигнет 2 трлн рублей.

За год объем продаж залоговых кредитов (ипотека и авто) составит 7,5 трлн и снова превысит продажи кредитов наличными (6 трлн). Объем ипотечных выдач составит 5,1 трлн рублей, что почти на 35% ниже результатов 2023 года. Спрос на автокредиты покажет положительную динамику (ок. +60%), в текущем году их выдачи могу превысить рекордные для России 2,4 трлн рублей.

«На рынке продолжается сокращение объемов кредитования физлиц и перевод средств клиентов в накопления. Рост ключевой ставки, трансформация ипотечных программ на фоне рекордно выгодных предложений по сберегательным продуктам формируют условия для так называемой «кредитной зимы». Мы ожидаем снижения спроса на розничные кредиты более чем на 15% к итогам прошлого года и пока не видим предпосылки к изменению ситуации и в начале следующего года», – заявил Георгий Горшков.

*Прогноз на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования