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общество

Стало известно, почему резко подорожало сливочное масло в Новосибирске

Фото: freepik

В Новосибирске вновь заметили рост на цену сливочного масла.

Как сообщил портал Atas.info, осенью стоимость стандартной пачки масла (180 грамм) в большинстве магазинов Новосибирска увеличилась и стала стоить более 200 рублей.

Так, минимальная стоимость, которую обнаружили местные жители на сайте одной из федеральных сетей была в 189,99 рублей.

А по данным Новосибирскстата, в октябре 2024 года средняя стоимость килограмма сливочного масла в Новосибирской области составляла 1 089 рублей, однако в сентябре стоимость была 1 016 рублей за килограмм.

Напомним, что летом жители Новосибирска уже замечали увеличение стоимости на сливочное масло

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Валерия Митрохина
Журналист

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