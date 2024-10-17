82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
17 октября, 12:44
пробки
4/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 97.25 | eur 106.0
82.99% -1.1
сегодня
17 октября, 12:44
пробки
4/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 97.25 | eur 106.0
сегодня 10:11
общество

Стало известно точное время начала Суперлуния-2024 в Новосибирске

Фото: freepik

В Новосибирске местные жители смогут увидеть Суперлуние.

Сегодня, 17 октября, жители Новосибирской области смогут наблюдать за астрономическим явлением — Суперлунием. Об этом пишет портал VN.ru.

Как отметила специалист планетария СГУГиТ Виктория Дамм, точное время начала Суперлуния в Новосибирске запланировано на сегодня в 18:28 по местному времени.

В этот момент Луна максимально приблизится к земле и полнолуний диск визуально увеличится.

Напомним, что Новосибирская область не столкнется с магнитной бурей 17 октября

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в