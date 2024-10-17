Стало известно точное время начала Суперлуния-2024 в Новосибирске

В Новосибирске местные жители смогут увидеть Суперлуние.

Сегодня, 17 октября, жители Новосибирской области смогут наблюдать за астрономическим явлением — Суперлунием. Об этом пишет портал VN.ru.

Как отметила специалист планетария СГУГиТ Виктория Дамм, точное время начала Суперлуния в Новосибирске запланировано на сегодня в 18:28 по местному времени.

В этот момент Луна максимально приблизится к земле и полнолуний диск визуально увеличится.

Напомним, что Новосибирская область не столкнется с магнитной бурей 17 октября