Стало известно точное время начала Суперлуния-2024 в Новосибирске

В Новосибирске местные жители смогут увидеть Суперлуние.
Сегодня, 17 октября, жители Новосибирской области смогут наблюдать за астрономическим явлением — Суперлунием. Об этом пишет портал VN.ru.
Как отметила специалист планетария СГУГиТ Виктория Дамм, точное время начала Суперлуния в Новосибирске запланировано на сегодня в 18:28 по местному времени.
В этот момент Луна максимально приблизится к земле и полнолуний диск визуально увеличится.
Напомним, что Новосибирская область не столкнется с магнитной бурей 17 октября