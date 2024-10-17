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общество

В Новосибирске общественники требуют отменить ночь первокурсника

Фото: Сиб.фм

Об отмене ночных вечеринок для первокурсников сообщили новосибирские общественники.

Общественники из Новосибирского координационного совета выступили против студенческих вечеринок в клубе.

По их мнению, множество развлекательных площадок стали заманивать студентов развлечься в шумной компании за распитием спиртных напитков под предлогом праздников, например, День первокурсника.

«Мы возмущены тем фактом, что в ночной клуб первокурсников, среди которых немало несовершеннолетних, зазывают, злоупотребляя чувством товарищества («Все студенты будут здесь») и авторитетом высшей школы», — передали общественники.

В результате сейчас активисты направили обращение в мэрию Новосибирска, МВД и правительство региона с требованием организовать проверку всех заведений.

Напомним, что в Новосибирской области с экс-главы управления капстроительства и подрядчика взыскали 12 млн руб

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Валерия Митрохина
Журналист

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