В Новосибирске рассказали, что запрещено делать в Ерофеев день

17 октября Русская Православная Церковь вспоминает священномученика Иерофея, епископа Афинского, святого апостольского века.

В этот же день совершается празднование Собору Казанских святых, а также память 27 известных поименно угодников Божиих, среди которых выделяются святители Гурий, архиепископ Казанский, и Варсонофий, епископ Тверской.

В народе этот день называют Ерофеевым днем, связывая его с наступлением холодов и приближением зимы. Согласно традициям, в этот день избегали общения с незнакомыми, старались проводить время дома, чередуя работу с отдыхом. Запрещалось ходить в лес, а тем, кто все же шел, рекомендовалось оставлять на пеньке хлеб с солью для лесных духов.

Свадьбы в этот день старались не устраивать, так как приметы предостерегали от возможных ссор в будущем. За погодой также внимательно следили: красная заря вечером предвещала сильный ветер, а первый снег сулил наступление зимы через 40 дней.