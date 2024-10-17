В Новосибирске военный пенсионер обвиняет ребцентр в похищении и насильственном удержании

В Новосибирске пенсионер обвинил реабилитационный центр в похищении.

55-летний житель Новосибирска Евгений Ч. обвинил реабилитационный центр, утверждая, что его похитили и удерживали там против его воли. По словам мужчины, действия сотрудников учреждения привели к утрате его квартиры и ухудшению здоровья, включая развитие дистрофии. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Евгений рассказал, что все началось в ноябре 2021 года, когда его мать Раиса Иванова пришла к нему в сопровождении двух мужчин — Евгения С. и Захара Г. Он заявил, что после этого его насильно увезли на расстояние более 100 километров в село Сидоровка Колыванского района. Он отметил, что за месяц до этого оформил квартиру на свою мать.

Он признался, что не подозревал о возможности оказаться в такой ситуации и добавил, что этих людей нашла его двоюродная сестра. По его словам, пока он находился в реабилитационном центре, он потерял свою квартиру.

Евгений сообщил, что в диспансере находилось около 50 человек, большинство из которых были инвалидами и пенсионерами. Он описал свои страдания, рассказав о медицинских процедурах и о том, как его состояние здоровья значительно ухудшилось — он весил всего 48 кг при росте 188 см. Он провел в учреждении один год и месяц, и к концу пребывания оказался на грани жизни и смерти. После освобождения он сразу обратился в полицию.

Мужчина отметил, что долгое время дело не возбуждали, но к осени 2023 года оно было зарегистрировано. В Следственном комитете изданию сообщили, что дело было возбуждено, расследовано и прекращено.