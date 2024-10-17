Свыше 5000 фанатов пришли на концерт Владимира Преснякова в Новосибирске. Онлайн-репортаж

Сегодня в Новосибирске на «Локомотив-Арене» выступает эстрадный певец Владимир Пресняков. Редакция Сиб.фм ведет онлайн-репортаж с мероприятия.

Обновлено в 20:40. Весь зал вместе с Пресняковым поет песню «Аэропорты».

Обновлено в 20:32. Пресняков исполняет песню «Стюардесса по имени Жанна». Сам артист перестал петь. Теперь поет только зал.

Обновлено в 20:19. Фанаты дарят подарки артисту.

Обновлено в 20:15. Весь зал поет песни Преснякова вместе с артистом. Певец попросил всех включить на телефон фонарики.

Обновлено в 20:08. Юные зрительницы пытаются передать записки Преснякову.

Обновлено в 20:05. Фанаты Преснякова танцуют медленный танец у сцена под песню «Птица».

Обновлено в 20:03. Люди продолжают танцевать у сцены. Пресняков пожал руку одному из своих фанатов.

Обновлено в 19:57. Люди продолжают подходить к сцене, но охрана не пускает. Однако Пресняков сказал со сцены: «Идите все ближе».

Обновлено в 19:55. Люди танцуют у сцены. После просьбы Преснякова встать с мест, никто не хочет больше садиться. Все поют и поддерживают любимого артиста.

Обновлено в 19:48. Исполняет песню «Какая ты странная». Люди подходят к сцене. Пришлось вмешаться охране.

Обновлено в 19:44. Пресняков призвал вместе с ним спеть песню «У тебя есть я». Народ вышел к сцене танцевать.

Обновлено в 19:40. На припеве песни «Замок из дождя» артист направляет микрофон в зал и приглушает музыку. Зал поет сам.

Обновлено в 19:38. Пресняков задал вопрос залу: «Ну как вы?». В ответ получил восторженные аплодисменты.

Обновлено в 19:34. Эстрадный певец исполняет балладу «Гори, моя звезда». Народ в восторге от выступления Преснякова, и принимает артиста со всем теплом.

Обновлено в 19:30. Следующая песня Владимира Преснякова «Белый танец». Отметим, что артист вышел на сцену в солидном, классическом костюме. В правом ухе неизменная серьга.

Обновлено в 19:22. Владимир Пресняков вышел на сцену в Новосибирске.

«Привет, любимая Сибирь! Сегодня мы сделаем всё, чтобы вы ушли отсюда счастливыми», — сказал артист.

Обновлено в 19:13. Люди кричат: «Вова, выходи!». Однако артиста пока на сцене не видно.

Обновлено в 19:10. Народ теряет терпение и зовет певца аплодисментами.

Обновлено в 19:06. Зал перед концертом Пренсякова заполнен примерно на 70 процентов. Перед началом выступления играет музыка в стиле лаунж. Среди аудитории большая часть возрастных людей. Молодые люди пришли в основном парами.

По информации организаторов, живой концерт Преснякова обещает быть настоящим музыкальным шоу с отличным звуком и теплой атмосферой.

Сиб.фм начинает онлайн-репортаж! Скоро в этой публикации появятся фото с концерта.