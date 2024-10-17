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недвижимость общество

В Новосибирске за сентябрь 2024 года выросли продажи апартаментов

Фото: Сиб.фм

Продажи апартаментов значительно выросли в Новосибирской области.

Как сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на One Company, по итогам сентября 2024 года продажи апартаментов достигли 824 миллионов рублей, что на 34% превышает показатели 2023 года.

Как отметил директор по развитию Алексей Сержанов, резкое снижение объемов в сентябре к августу объясняется тем, что в одном из строящихся проектов в прошлом месяце инвестором было куплено сразу два этажа с апартаментами.

Ранее Сиб.фм писал, что 29% жителей Новосибирска не хотят обзаводиться собственной квартирой

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Валерия Митрохина
Журналист

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