В Новосибирской области с экс-главы управления капстроительства и подрядчика взыскали 12 млн руб

Более 12 миллионов рублей взыскали с экс-главы управления капстроительства и подрядчика.

По информации прокуратуры Новосибирской области, суд по иску прокурора взыскал с бывшего директора ГКУ НСО «УКС» и ООО «ИнвестСтрой» более 12 миллионов рублей за ущерб при строительстве спортивного комплекса «Метеор» в Сузуне.

По данным ведомства, в 2018 году в результате некачественно выполненных работ подрядчиком ООО «ИнвестСтрой» спортивный комплекс «Метеор» оказался непригодным для эксплуатации и впоследствии закрыт.

В результате из бюджета Новосибирской области было привлечено более 12 миллионов рублей для того, чтобы устранить все ранее возникшие дефекты. Но благодаря суду средства были взысканы с виновных.

Напомним, что после вмешательства прокуратуры Новосибирской области ликвидировали незаконную свалку