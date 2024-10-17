Владелец Ferrari получил самый большой транспортный налог в Новосибирске

В Новосибирске водитель Ferrari получил самый большой транспортный налог.

По данным пресс-службы управления Федеральной налоговой службы Новосибирской области, стало известно о рекордных суммах транспортного налога, которые жители региона должны выплатить в 2024 году.

Так, например, владелец автомобиля Ferrari получил налог в размере 310 500 рублей. Годом ранее на данный автомобиль налог составлял 292 455 рублей. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Известно, что транспортный налог все граждане должны успеть оплатить до 1 декабря 2024 года.

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