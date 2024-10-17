Жители Новосибирска пожаловались на огромное количество крыс в городе

Житель Новосибирска направил письмо в редакцию Сиб.фм, губернатору области, мэрии, Заксобранию, администрации районов, прокуратуре и телевидению.

В редакцию Сиб.фм поступило письмо от мужчины, в котором он пожаловался на огромное количество крыс в Новосибирске.

«По всему городу в овощных киосках, киосках по продаже еды, которых у нас в городе великое множество, они очень быстро разводятся. Ведь в таких местах нет элементарно даже воды, а остатки еды копятся в мешках тут же у киосков», — говорится в письме.

По его словам, за год количество выводков колеблется от трех до восьми, а длительность беременности крыс составляет один месяц. При этом, как утверждает Баринов, на свет появляется потомство из 25-80 штук.



Сибиряк предложил начать централизованно травить и уничтожать грызунов.



Также он выступил против поощрения сомнительной торговли едой (киоски по продаже шаурмы, хот-догов, прим. ред.), где, по его словам, сплошная антисанитария.



Уточним, что крысы отличаются высокой выживаемостью и способностью адаптироваться к различным условиям, что позволяет им обитать практически во всех климатических зонах мира.



По информации Роспотребнадзора, ежегодно в России около 20 тысяч человек обращаются за медицинской помощью из-за укусов крыс, а по всему миру этот показатель достигает 100 тысяч. Места обитания серой крысы тесно связаны с человеческой деятельностью. Они часто заселяют городские здания, находят подходящие условия для жизни и кормления, особенно в пищевых и продовольственных объектах. Крысы предпочитают такие места, как свалки, склады и подвалы.

Крысы являются переносчиками множества опасных инфекционных заболеваний, некоторые из которых могут быть смертельными. Одним из самых известных заболеваний является чума, ранее распространенная благодаря черным крысам. Хотя в настоящее время чума контролируется, случаи продолжают регистрироваться по всему миру.



Кроме того, крысы могут быть источниками других природно-очаговых инфекций: лептоспироз — острое инфекционное заболевание, поражающее почки и печень; болезнь крысиного укуса (содоку) — бактериальная инфекция, проявляющаяся лихорадкой и воспалением в месте укуса; бешенство — острое вирусное заболевание, всегда заканчивающееся летальным исходом без своевременной вакцинации.



Основной мерой профилактики заболеваний, передающихся от крыс, является проведение дератизационных работ, направленных на уничтожение этих грызунов.